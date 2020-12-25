Kraliçeden küçüklere

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı sağlıklı yemek listeleriyle dikkat çekiyor. Aslıhan Hanım, önceki gün sıra dışı bir uygulama yapıp, çocuklarla birlikte oldu... İlkokul öğrencileriyle sağlıklı beslenme sohbeti yapan Sabancı’nın bu çalışması, büyük beğeni topladı.