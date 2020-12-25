MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kraliçeden küçüklere
25.12.2020 - 07:00 |

Kraliçeden küçüklere

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı sağlıklı yemek listeleriyle dikkat çekiyor.

Kraliçeden küçüklere
ABONE OL

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı sağlıklı yemek listeleriyle dikkat çekiyor. Aslıhan Hanım, önceki gün sıra dışı bir uygulama yapıp, çocuklarla birlikte oldu... İlkokul öğrencileriyle sağlıklı beslenme sohbeti yapan Sabancı’nın bu çalışması, büyük beğeni topladı.

Metin Şentürk: Çekilecek dert değil!12 gün önce koronavirüse yakalandığını açıklayan sanatçı Metin Şentürk'ten güzel haber geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de tam kadro planı!

Son dakika - Fenerbahçe'de tam kadro planı!

Son dakika - İtalya’da gündem Hakan Çalhanoğlu

Son dakika - İtalya’da gündem Hakan Çalhanoğlu

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı fiyatını katladı!

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı fiyatını katladı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası!

Son dakika - Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet