Kraliyet Ailesi’yle aynı dergide

Ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk, annesi Serpil Güzey’in anısına ‘Emre Ertürk New York Mucizeleri’ adını verdiği çantaları tasarladı. Monako kökenli dergi; Moral Moda da Ocak-Şubat 2021 sayısında Serpil Hanım’ın anısına tasarlanan özel çantaları onore etmek üzere, Four Seasons Bosphorous Hotel’in rıhtımında özel bir çekim gerçekleştirdi. Ertürk’ün arkadaşları Tara de Vries, Volkan Karataş ve Zeynep Çebi’nin çantalara modellik yaptığı derginin kapağında, Gürcistan Prensi ve Prensesi de var.