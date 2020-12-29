Krem karamelli tanıtım

Semra Ecer, Nişantaşı’nda kendi adını taşıyan takı ve sanat galerisi atölyesinde dostlarına hijyen ve mesafe kurallarına uyarak özel bir davet verdi. Yeni koleksiyonunu tanıtan Ecer, krem karamel tatlısıyla da büyük övgü aldı. Davetten sonra koleksiyoner Doğan Paksoy’un atölyesinde devam eden sohbet, sokağa çıkma yasağına kadar sürdü.