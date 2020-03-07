Kubilay Aka: Kalbim şu an boş

Önceki gün City's Nişantaşı'dan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, kendi kalbinin boş olduğunu söyledi.

Kubilay Aka, "Herkes mutlu olsun, benim kalbim şu an boş" dedi.

Rol aldığı dizinin içeriğinde şiddet unsurlarının çok tartışıldığı yönündeki soruları yanıtlayan Aka, "Ben her dizide şiddet olduğuna inanıyorum. Şiddet sadece bizim dizimizde yok" dedi.