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07.03.2020 - 10:56 | | MİLLİYET / SEÇKİN ŞENVARDAR

Kubilay Aka: Kalbim şu an boş

Kubilay Aka'nın, kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile olan aşkı son bulmuş ve Daner yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Kubilay Aka: Kalbim şu an boş

Önceki gün City's Nişantaşı'dan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, kendi kalbinin boş olduğunu söyledi.

Kubilay Aka, "Herkes mutlu olsun, benim kalbim şu an boş" dedi.

Rol aldığı dizinin içeriğinde şiddet unsurlarının çok tartışıldığı yönündeki soruları yanıtlayan Aka, "Ben her dizide şiddet olduğuna inanıyorum. Şiddet sadece bizim dizimizde yok" dedi. 

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