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21.04.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Küçük Onur göndermesi

Enis Arıkan, yaptığı yarışmada sorduğu kişinin Aleyna Tilki olduğunu bilemeyen takipçilerine, “Küçük Onur gibi bir şey...” diyerek, şarkıcıya gönderme yaptı

Küçük Onur göndermesi

Enis Arıkan, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Aleyna Tilki’ye (19) göndermede bulundu. Yarışma düzenleyen oyuncu, ödül olarak salgından sonra kazanan kişiyle yemek yiyeceğini açıkladı. Arıkan, hayranlarına “Arkadaşlar, ‘Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım’ tweet’ini kim atmıştır?” diye sordu.

Katılımcıların, Tilki’nin yaptığı paylaşımı bilememesi üzerine Arıkan, “Bu kişi ünlü bir pop şarkıcımız. Yaşı küçük. Çok taze bir starımız. Bol bol tweet’ler atıyor ve ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey...” sözleriyle şarkıcıyı tanımlaması hayranlarını güldürdü.

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