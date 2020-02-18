Kültürel miras masaya yatırıldı

Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak, korunmasına destek sağlamak amacıyla düzenlenen buluşmada, uzmanlar konuyu farklı yönleriyle ele alırken, aynı zamanda Milli Kültür bilinciyle ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleşti. Etkinlikler, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla yüzlerce kişiye ulaştı. İki gün süren organizasyonun sonunda düzenlenen gala yemeğinde, ‘Bu Miras Bizim’ konulu fotoğraf yarışmasında birinci Orhan Kartal’a 5 bin TL, ikinci Sami Uçan’a 3 bin TL ve üçüncü İpek Yılmaz’a bin TL para ödülü verildi.