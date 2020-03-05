Kulüplerden korkarmış

Sarah Jessica Parker, gençliğinde gece kulüplerine gitmekten hoşlanmadığını itiraf etti. Oyuncu, “Oranın atmosferi, güvenlikleri ve daha birçok şey benim gözümü korkuturdu. Kendimi rahat hissedemezdim” dedi. Kendisini dünya çapında şöhrete kavuşturan ‘Sex and the City’de tam tersi bir karakteri canlandıran Parker, “Carrie’yi çok sevdim. Yıllarca günde 18-20 saat çalıştım” ifadelerini kullandı.