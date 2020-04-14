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14.04.2020 - 07:00 |

Kumanya hazırlığı

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden koleksiyoncu Oktay Duran ile eşi Nil Duran, salgın günlerinde boş durmuyor.

Kumanya hazırlığı

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden koleksiyoncu Oktay Duran ile eşi Nil Duran, salgın günlerinde boş durmuyor. İkilinin, Çubuklu’daki evlerinde oğulları Alican Duran’ın katılımıyla hazırladıkları kumanyalar büyük rağbet görüyor. Komşuların da yardımıyla hazırlanan porsiyonlar, gece nöbet tutan sağlık personeline servis ediliyor. Duran Ailesi ve dostlarının bu güzel yaklaşımı, alkış topluyor.

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
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Cadde Yazarları

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