Kumar reklamında Serdar Ortaç kullanıldılar!

Posta gazetesinin haberine göre; internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonuyla reklam yapıyor.

Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edemediği vurgulanıyor.