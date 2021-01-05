MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kumar reklamında Serdar Ortaç kullanıldılar!
05.01.2021 - 09:52 |

Kumar reklamında Serdar Ortaç kullanıldılar!

Kumarda bugüne kadar 50 milyon dolar kaybettiğini söyleyen Serdar Ortaç, yasa dışı bir internet sitesi tarafından reklam aracı olarak kullanıldı.

Kumar reklamında Serdar Ortaç kullanıldılar!
ABONE OL

Posta gazetesinin haberine göre; internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonuyla reklam yapıyor.

Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edemediği vurgulanıyor.

Kumar reklamında Serdar Ortaç kullanıldılar

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

Başakşehir kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Başakşehir kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet