MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kuralı çiğneyen Şevval Sam ve Leman Sam'a ceza!
30.01.2021 - 11:57 |

Kuralı çiğneyen Şevval Sam ve Leman Sam'a ceza!

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki akşam koronavirüs pandemisi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri, ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti

Kuralı çiğneyen Şevval Sam ve Leman Sam'a ceza!
ABONE OL

Sabah gazetesinin haberine göre; Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi.

Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.

Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti.

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivasspor'da Stiven Mendoza sesleri...

    Sivasspor'da Stiven Mendoza sesleri...

    Futbol topuna kadın eli değdi

    Futbol topuna kadın eli değdi

    Menemenspor, Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

    Menemenspor, Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

    Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı

    Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet