30.01.2021 - 11:57 |
Kuralı çiğneyen Şevval Sam ve Leman Sam'a ceza!
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki akşam koronavirüs pandemisi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri, ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti
Sabah gazetesinin haberine göre; Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi.
Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.
Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti.