Kuralı çiğneyen Şevval Sam ve Leman Sam'a ceza!

Sabah gazetesinin haberine göre; Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi.

Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.

Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti.