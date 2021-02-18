Kuruluş Osman Bayhoca (Baykoca Bey) tarihte kimdir? Bayhoca rolünü oynayan Yağızkan Dikmen kim, kaç yaşında?

Yağızkan Dikmen'in hayat verdiği, Bayhoca Kuruluş Osman dizisinde dikkatleri çekiyor. Saru Batu Savcı Bey'in ilk oğlu olan Bayhoca Bey Ermeni Beli Muharebesi sırasında yaşamını yitirmiştir. Dizinin sevenleri Baykoca Bey'in tarihte kim olduğunu araştırıyor. İşte Kuruluş Osman Bayhoca...

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca, 1268 yılında Domaniç'te doğdu ve 1284'de de Hamzabey'de öldü. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermeni Beli Muharebesi (1284) esnasında ölmüştür.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyi Savcı Bey'in oğlu Bay Koca'dır. Osmanlı beyliğinin başında bulunan Osman Bey; Bizans’a karşı fetihlere başlar. Komşu Rum Tekfurlarından en kuvvetlisi İnegöl Tekfurudur ve İnegöl Tekfuru Nikola, diğer Rum tekfurlarını Osman Bey’e karşı kışkırtmaktadır. Bu durum karşısında Osman Bey, İnegöl kalesini almak için yola çıkar. Osmanlı kuvvetleri kendilerine pusu hazırlamış olan Rumlara karşı savaşır ve onları yenilgiye uğratırlar. Bu savaşta (1284) Savcı Bey’in oğlu Bay Koca şehit düşer. (1267-1284 ) Bay Hoca bu yönüyle Osmanlı hanedanının ilk şehidi kabul edilir. Mezarı ise Hamzabey Mahallesi’nde Mehmed Bey Camii’nin yanındadır.

YAĞIZ DİKMEN KİMDİR?

Dikmen, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Bugüne kadar Ağır Roman Yeni Dünya, Cinayet ve Asla Vazgeçmem gibi projelerde rol almıştır. Yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. En son rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde Emin karakterini canlandırmıştır.

2007 senesinde O ve 2011 senesinde Zamansız isimli kısa filmlerde ve Aykırı İkili ile Shakespeare’ın Cadıları isimli tiyatro oyuncularında yer aldı.