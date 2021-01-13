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13.01.2021 - 09:09 |

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi? Kuruluş Osman bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranında yayınlanıyor. Bu akşam 42. yeni bölüm ile ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman dizisi ATV yayın akışında yer almıyor. Peki Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölüm yok mu, bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte 13 Ocak ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi? Kuruluş Osman bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam 42. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Dizinin henüz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlamazken 13 Ocak ATV yayın akışında da Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Peki Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ATV ekranında yayınlanacak

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

 

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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