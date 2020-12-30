'Kuruluş Osman' dizisine üç yeni oyuncu!

Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman', çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam 40. bölümü yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'a yeni katılan üç yeni oyuncu ekranlarda olacak.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen dahil oldu.