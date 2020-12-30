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HaberlerMagazin Haberleri 'Kuruluş Osman' dizisine üç yeni oyuncu!
30.12.2020 - 12:15 |

'Kuruluş Osman' dizisine üç yeni oyuncu!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman', bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 40. bölümünde ise kadroya yeni katılan oyuncular ilk kez ekranlarda olacak.

Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman', çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam 40. bölümü yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'a yeni katılan üç yeni oyuncu ekranlarda olacak.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen dahil oldu.

Kuruluş Osman dizisine üç yeni oyuncu

Magazin Haberleri Bülteni (30 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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