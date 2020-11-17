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HaberlerMagazin Haberleri 'Kuruluş Osman' kadrosuna yeni isim
17.11.2020 - 14:30 |

'Kuruluş Osman' kadrosuna yeni isim

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

'Kuruluş Osman' kadrosuna yeni isim
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Kuruluş Osman’ı 34’üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

 

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