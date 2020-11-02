Kutlama molası

Türkiye’nin espor ve oyun ajansı Gaming in Turkey’in uluslararası alanda pek çok başarılara imza atan sahibi Ozan Aydemir, pandemi sürecinde de ekibiyle boş durmadı. İş insanı, yoğun tempo arasında eşi Elif ve güzel kızıyla birlikte oğlu Pars’ın yeni yaşına girişini kutladı. Aile, önce Zorlu’da, sonra evde aile büyükleriyle pasta kesti.