KUTLAMADAN KUTLAMAYA!

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, pandemi sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte kurallar dahilinde bir araya gelme fırsatı buldu. Dilara Aka, Zeynep Akçıray, Işıl Otruş ve Gülay Kamaz’ın da aralarında yer aldığı isimler, yeni yaşını dostlarıyla kutlayıp pasta keserken mutluluk pozu verdi. Önceki gün sahibi olduğu Cookshop’ta Işıl Reçber, Mesude Öztanık, Aslı Şen ve Sema Sipahioğlu’nun da bulunduğu dostlarının sürpriziyle doğum gününü kutlayan Ayşe Kazancı, “Hayattaki en büyük zenginlik, biriktirdiğimiz dostluklar. Sağlıkla, huzurla nice mutlu yaşanmışlıklara” diyerek, duygularını ifade etti.