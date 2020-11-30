Kutlamalar haftası

Yeni bir yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde, peş peşe gerçekleşen doğum günü kutlamaları sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. Tanınmış mimar Sinan Kuran, bu sene eşi Füsun Sinan Kuran’ın başkanlığını yaptığı Bir Dilek Tut Derneği Make A Wish projesi kapsamında 50’nci doğum gününü ihtiyacı olan İlyas ve onun gibi nice çocuklara bağışladı. Ece Vahapoğlu da, oğlu Efe’nin birinci yaş gününü dernek kapsamında Emir’e bağışladı.

B Point markasının yaratıcısı Bilgün Dereli, Cem Boyner’den olan güzel üç kızıyla yeni yaşına girdi. Nergis ve Enis Pekuysal çifti, çocukları Nevzat’ın doğum gününü evde kutladı. Sema Güral Sürmeli’nin eşi Onur Sürmeli, yeni yaşına aile arasındaki özel davetle girdi. Tülay Dölen ise arkadaşlarının hazırladığı sürprizi, “İyi ki doğmuşum dediğim bir doğum günü yaşattınız. İyi ki varsınız” sözleriyle anlattı.