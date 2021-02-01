Kylie Jenner durmuyor! Bir ayda üç tatil

Kylie Jenner, ailesiyle birlikte Turks & Caicos adalarında tatile çıktı. Geceliği 33 bin dolarlık (240 bin TL), 11 odalı villada kalıyor.

Bu, 23 yaşındaki yıldızın bir ayda çıktığı üçüncü tatil oldu. Jenner, geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta 36 milyon dolara ev almıştı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner, yeni yılı ailesiyle birlikte karların içinde karşılamıştı. Daha sonra arkadaşlarıyla tropikal cennette tatile çıkan 23 yaşındaki ABD'li yıldız, kendine ait bir gözetleme kulesi olan lüks villada denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı.

Dünyanın 30 yaş altında en zengin ünlülerinden biri olma unvanına sahip olan Kylie Jenner, 2021 yılının ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.

KENDALL VE ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a, ablası Kendall'ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti. Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları tropikal cennetten görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi.

KYLIE'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİLER

Kylie Jenner ve konukları, 2021'in ilk tatili için tercih ettikleri Meksika'ya Jenner'ın özel uçağıyla gitti. Sonra da kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajının yanı sıra her tür lüksle donatılmış olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardılar.

YENİ YILI KAYAK MERKEZİNDE GEÇİRDİ

Kardashian-Jenner ailesi önce kalabalık bir grup olarak Aspen'e gitti. Yeni yılı dünya jet sosyetesinin ve ünlülerin gözde kayak merkezinde geçirdi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM