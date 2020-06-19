19.06.2020 - 07:00 |
Lady Diana’yı oynayacak
Prenses Diana’nın, Prens Charles’tan ayrılmaya karar verdiği 1990’ların başındaki bir hafta sonunu anlatacak ‘Spencer’ isimli drama filminin başrolü belli oldu.
Şilili yönetmen Pablo Larrain’in çekeceği ve 2021’in ilk aylarında başlaması planlanan projede, Diana’yı Kristen Stewart canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight’ın yazacağı yapımla ilgili, “Diana’nın kim olduğuna daha büyük bir perspektiften bakma şansına sahip olacaksınız” açıklaması yapıldı.