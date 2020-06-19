MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Lady Diana’yı oynayacak
19.06.2020 - 07:00 |

Lady Diana’yı oynayacak

Prenses Diana’nın, Prens Charles’tan ayrılmaya karar verdiği 1990’ların başındaki bir hafta sonunu anlatacak ‘Spencer’ isimli drama filminin başrolü belli oldu.

Lady Diana’yı oynayacak
ABONE OL

Şilili yönetmen Pablo Larrain’in çekeceği ve 2021’in ilk aylarında başlaması planlanan projede, Diana’yı Kristen Stewart canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight’ın yazacağı yapımla ilgili, “Diana’nın kim olduğuna daha büyük bir perspektiften bakma şansına sahip olacaksınız” açıklaması yapıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşinin başında

İşinin başında

Hasret zamanı

Hasret zamanı

‘İyi bir gözlemciyim’

‘İyi bir gözlemciyim’

İlk fotoğraf

İlk fotoğraf

Sıradaki Haber