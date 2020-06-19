Lady Diana’yı oynayacak

Şilili yönetmen Pablo Larrain’in çekeceği ve 2021’in ilk aylarında başlaması planlanan projede, Diana’yı Kristen Stewart canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight’ın yazacağı yapımla ilgili, “Diana’nın kim olduğuna daha büyük bir perspektiften bakma şansına sahip olacaksınız” açıklaması yapıldı.