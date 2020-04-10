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10.04.2020 - 17:48 |

Lady Gaga: Hepimiz aynı gemideyiz ifadesi sahtekarca

Corona virüsle mücadelede 35 milyon dolarlık bağış kampanyasına imza atan Lady Gaga, bu süreçte kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyledi.

Lady Gaga: Hepimiz aynı gemideyiz ifadesi sahtekarca

ABD'li şarkıcı, pandemi sürecinde çok sık kullanılan cümleyle ilgili şunları söyledi: "Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."

Gaga, "18 Nisan'daki bağış konseriyle asil yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" dedi.

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Cadde Yazarları

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