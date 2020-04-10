10.04.2020 - 17:48 |
Lady Gaga: Hepimiz aynı gemideyiz ifadesi sahtekarca
Corona virüsle mücadelede 35 milyon dolarlık bağış kampanyasına imza atan Lady Gaga, bu süreçte kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyledi.
ABD'li şarkıcı, pandemi sürecinde çok sık kullanılan cümleyle ilgili şunları söyledi: "Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."
Gaga, "18 Nisan'daki bağış konseriyle asil yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" dedi.