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03.07.2020 - 10:21 |

Lady Gaga'nın son pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabından makyajlı bir selfie paylaştı. Gaga'nın hayranları, fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Lady Gaga'nın son pozuna beğeni yağdı
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Bir süredir Michael Polansky ile aşk yaşayan ve karantina günlerini de sevgilisiyle geçiren Lady Gaga, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 

Çılgın sahne kostümleri ve dikkat çekici makyajı ile öne çıkan Gaga bu defa karantina makyajı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Gaga’nın makyaj selfie'si saatler içerisinde 1 milyonu aşan beğeni rakamlarına ulaştı.

Lady Gaganın son pozuna beğeni yağdı

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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