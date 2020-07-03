Lady Gaga'nın son pozuna beğeni yağdı

Bir süredir Michael Polansky ile aşk yaşayan ve karantina günlerini de sevgilisiyle geçiren Lady Gaga, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Çılgın sahne kostümleri ve dikkat çekici makyajı ile öne çıkan Gaga bu defa karantina makyajı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Gaga’nın makyaj selfie'si saatler içerisinde 1 milyonu aşan beğeni rakamlarına ulaştı.