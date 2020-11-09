Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta kucağına aldığı kızı Lalin uyurken, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisine hediye ettiği köpeği Çiko ile çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı. Doğum kilolarını verdiği gözlenen oyuncuya takipçileri, “Anne olduktan sonra daha güzelleştin” yorumunu yaptı.