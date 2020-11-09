09.11.2020 - 07:00 |
Lalin uyurken...
Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta kucağına aldığı kızı Lalin uyurken, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisine hediye ettiği köpeği Çiko ile çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.
Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta kucağına aldığı kızı Lalin uyurken, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisine hediye ettiği köpeği Çiko ile çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı. Doğum kilolarını verdiği gözlenen oyuncuya takipçileri, “Anne olduktan sonra daha güzelleştin” yorumunu yaptı.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.