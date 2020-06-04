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04.06.2020 - 07:00 |

Lara Kamhi klibi Tokyo yolcusu

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin ve Cefi Kamhi’nin küçük kızı Lara Kamhi’nin, Selin Baycan’ın çıkış parçası ‘Tutsak’ için çektiği ödüllü klip, Tokyo Lift-Off Film Festival 2020’nin Trendsetters bölümüne seçildi.

Lara Kamhi klibi Tokyo yolcusu
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Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin ve Cefi Kamhi’nin küçük kızı Lara Kamhi’nin, Selin Baycan’ın çıkış parçası ‘Tutsak’ için çektiği ödüllü klip, Tokyo Lift-Off Film Festival 2020’nin Trendsetters bölümüne seçildi. Proje, 8-14 Haziran tarihleri arasında online gerçekleşecek bölümde ‘En İyi Müzik Video’su’ ödülü için yarışacak. Klip, Atlanta’da düzenlenen 18’inci Urban Mediamakers Film Festivali’nde de (UMFF) ‘En İyi Uluslararası Müzik Video’su’ seçilmişti.

Cadde Yazarları

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