Lara Kamhi klibi Tokyo yolcusu

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin ve Cefi Kamhi’nin küçük kızı Lara Kamhi’nin, Selin Baycan’ın çıkış parçası ‘Tutsak’ için çektiği ödüllü klip, Tokyo Lift-Off Film Festival 2020’nin Trendsetters bölümüne seçildi. Proje, 8-14 Haziran tarihleri arasında online gerçekleşecek bölümde ‘En İyi Müzik Video’su’ ödülü için yarışacak. Klip, Atlanta’da düzenlenen 18’inci Urban Mediamakers Film Festivali’nde de (UMFF) ‘En İyi Uluslararası Müzik Video’su’ seçilmişti.