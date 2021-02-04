Lara’dan ince gönderme

Lara, Instagram hesabından açtığı canlı yayında sevenleriyle buluştu. Piyano çalıp, şarkı söyleyen ve bir yandan gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, Alanya’da son derece mütevazi bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

Yayına pijamayla katılan Lara, hayranlarının nereden aldığı soruları üzerine, “Ben pahalı da giyerim, halk gibi her yerden alışveriş de ederim. Üzerimdekini Bim’den aldım. Pahalı pijama ve eşofmanla klip ya da fotoğraf çekenlere saygım var ama insanlar pandemide açlık sınırında yaşarken çok gereksiz buluyorum” açıklamasını yaptı.