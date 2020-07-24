24.07.2020 - 13:37 |
Lerzan Mutlu'nun renkli tarzı
Şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Arkadaş grubu ile Parle Restaurant'da bir araya gelen Lerzan Mutlu, uzun süre yemek eşliğinde sohbet etti.
Ayrıca Lerzan Mutlu'nun renkli giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.