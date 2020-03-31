31.03.2020 - 12:11 |
Levent Dörter'in corona virüs test sonucu belli oldu
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı, Dörter'in test sonucu pozitif çıktı.
Levent Dörter, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı haberini sosyal medya hesabından verdi: Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua,,,, Hepinizi çok seviyorum.