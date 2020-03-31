Levent Dörter'in corona virüs test sonucu belli oldu

Levent Dörter, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı haberini sosyal medya hesabından verdi: Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua,,,, Hepinizi çok seviyorum.