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12.02.2021 - 14:57 |

Levent Ülgen: Sahneleri özledik

Levent Ülgen, Metropol İstanbul'da görüntülendi. AVM içerisinde bulunan DasDas Sahne'de tiyatro oyunları için provaya geldiğini belirten oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Levent Ülgen: Sahneleri özledik
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Levent Ülgen, "Arkadaşlar malum koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolar bir süredir kapalı. Oyunlarımızın provalarına devam ediyoruz. Özledik tabii ki sahneleri ve izleyicilerimizi. Şu anda beklemedeyiz. Bizler de tiyatroların açılması için gün sayıyoruz" dedi.

Levent Ülgen: Sahneleri özledik

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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