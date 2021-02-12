Levent Ülgen: Sahneleri özledik

Levent Ülgen, "Arkadaşlar malum koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolar bir süredir kapalı. Oyunlarımızın provalarına devam ediyoruz. Özledik tabii ki sahneleri ve izleyicilerimizi. Şu anda beklemedeyiz. Bizler de tiyatroların açılması için gün sayıyoruz" dedi.