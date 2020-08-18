18.08.2020 - 07:00 |
Leyla bir yaşında
Seda Bakan, kızı Leyla’nın birinci yaş gününü evinde verdiği partiyle kutladı.
Seda Bakan, kızı Leyla’nın birinci yaş gününü evinde verdiği partiyle kutladı. Oyuncu, aile arasında yapılan organizasyonda, pastayı kendisi yaptı. Eşi Ali Erel ve çocuğuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşan Bakan’a takipçileri, “Mutlu aile” yorumunu yaptı.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.