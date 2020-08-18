Leyla bir yaşında

Seda Bakan, kızı Leyla’nın birinci yaş gününü evinde verdiği partiyle kutladı. Oyuncu, aile arasında yapılan organizasyonda, pastayı kendisi yaptı. Eşi Ali Erel ve çocuğuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşan Bakan’a takipçileri, “Mutlu aile” yorumunu yaptı.