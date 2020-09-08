Leyla Lydia Tuğutlu, 'Gevher Hatun' olarak ekrana dönüyor

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginc ve Ekin Koç gibi isimlerin rol aldığı dev bütçeli dönem dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Akli Film imzalı dizinin güçlü kadrosuna son olarak Leyla Feray da katıldı. Feray, Selçuklu dönemindeki taht savaşlarını konu alan dizide Gevher Hatun rolüne hayat verecek.