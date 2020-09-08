08.09.2020 - 15:51 |
Leyla Lydia Tuğutlu, 'Gevher Hatun' olarak ekrana dönüyor
TRT 1’in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.
Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginc ve Ekin Koç gibi isimlerin rol aldığı dev bütçeli dönem dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Akli Film imzalı dizinin güçlü kadrosuna son olarak Leyla Feray da katıldı. Feray, Selçuklu dönemindeki taht savaşlarını konu alan dizide Gevher Hatun rolüne hayat verecek.
Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.