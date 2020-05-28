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28.05.2020 - 15:36 |

Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir, kaç yaşında? Gizem Özcan ne iş yapıyor?

Lezzet Düşkünleri yarışması TV8'de yayınlanmaya başladı. Programda yarışmacılar yemekleri ile yarışıyorlar. Lezzet Düşkünleri programında yarışan isimler arasında Gizem Özcan da yer alıyor. Peki Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir, kaç yaşında? Gizem Özcan ne iş yapıyor?
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Gabriel Sponza'nın sunuculuğunu yaptığı Lezzet Düşkünleri bu hafta yayın hayatına başladı. Hafta içi her gün yayınlanan programda kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yarışmacıların yaşamları ise merak ediliyor. Peki Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir, kaç yaşında?

GİZEM ÖZCAN KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gizem Özcan yarışmaya kendisinden 2 yaş büyük olan Selen Özcan ile birlikte katıldı. Aslen Kayserili olan ancak ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan Gizem Özcan, 20 yaşında ve hukuk fakültesi öğrencisi.

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