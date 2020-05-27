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27.05.2020 - 15:53 |

Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında? Gabriele Sponza nereli?

Lezzet Düşkünleri yarışması TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Gabriele Sponza gerçekleştiriyor. Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza'nın yaşamı merak ediliyor. Peki Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında?

Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında? Gabriele Sponza nereli?
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Lezzet Düşkünleri programı yayın hayatına başladı. Gündüz kuşağında yayınlanan programda yarışmacılar yemekleri ile yapıyor. Programın sunuculuğunu ise Gabriele Sponza yapıyor. Peki Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında?

Gabriele Sponza Kimdir?

Gabriele Sponza 1982 İzmir doğumludur.

Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa’nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.

İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda bulunan Clement’s Restoran’ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant’ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza’nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.

Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.

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Cadde Yazarları

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