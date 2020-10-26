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26.10.2020 - 07:00 |

Lezzet yolculuğu

Divan İstanbul içerisinde yer alan Maromi by Divan, yenilenen konseptiyle Kalamış Marina içerisinde de Uzak Doğu mutfağı sevenlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Lezzet yolculuğu
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Divan İstanbul içerisinde yer alan Maromi by Divan, yenilenen konseptiyle Kalamış Marina içerisinde de Uzak Doğu mutfağı sevenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Japon mutfağının klasik tatlarını Şef Kenji’nin kendine has yorumlarıyla menüye yansıttığı mekanda, Reha Arar, Kenji ve Murat Tomruk’la bir araya geldi.

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