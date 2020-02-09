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09.02.2020 - 07:00 |

Liderliğini kabul ettiler

ABD’li müzik grubu Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger’le ilgili tartışmanın sona ermesiyle yıllar sonra müzik dünyasına döndü.

Liderliğini kabul ettiler

Grubun dönüşü esnasında kimin baş solist olacağı konusunda tartışma yaşanmış ve bu nedenle çalışmalara ara verilmişti. Nicole Scherzinger’i tekrar baş solist olarak kabul eden grubun yıllar sonra hazırladıkları single’ı ‘React’, önceki gün yayınlandı. Scherzinger, şarkının tanıtımında gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinden bir görüntüyü de Instagram’da paylaştı.

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