Lily Koi ablası Lara'nın kopyası

Meryem Uzerli, bebeğinin doğumunu Instagram’da duygusal bir paylaşımla müjdelemiş, fotoğraflarının altına “Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben, seni ailemize mutlulukla karşılıyoruz” notunu yazmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Lily Koi'nin yakından çekilmiş ilk fotoğrafını köşesinde paylaştı. Uyuduğu için gözlerini göremiyoruz ama minik Lily, adeta ablası Lara’nın kopyası.