15.01.2021 - 16:54 |
Lily Koi ablası Lara'nın kopyası
Büyük kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, altı yıl sonra yeniden anne olmanın mutluğunu yaşadı. İkinci hamileliğini beş aylık olana kadar gizleyen ünlü oyuncu, Lily Koi adını verdiği bebeğini 8 Ocak’ta dünyaya getirdi.
Meryem Uzerli, bebeğinin doğumunu Instagram’da duygusal bir paylaşımla müjdelemiş, fotoğraflarının altına “Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben, seni ailemize mutlulukla karşılıyoruz” notunu yazmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Lily Koi'nin yakından çekilmiş ilk fotoğrafını köşesinde paylaştı. Uyuduğu için gözlerini göremiyoruz ama minik Lily, adeta ablası Lara’nın kopyası.