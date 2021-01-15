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15.01.2021 - 16:54 |

Lily Koi ablası Lara'nın kopyası

Büyük kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, altı yıl sonra yeniden anne olmanın mutluğunu yaşadı. İkinci hamileliğini beş aylık olana kadar gizleyen ünlü oyuncu, Lily Koi adını verdiği bebeğini 8 Ocak’ta dünyaya getirdi.

Lily Koi ablası Lara'nın kopyası
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Meryem Uzerli, bebeğinin doğumunu Instagram’da duygusal bir paylaşımla müjdelemiş, fotoğraflarının altına “Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben, seni ailemize mutlulukla karşılıyoruz” notunu yazmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Lily Koi'nin yakından çekilmiş ilk fotoğrafını köşesinde paylaştı. Uyuduğu için gözlerini göremiyoruz ama minik Lily, adeta ablası Lara’nın kopyası.

Lily Koi ablası Laranın kopyası

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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