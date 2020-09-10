10.09.2020 - 17:07 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
Linet: NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n tozunu atmaya geldik
ÅžarkÄ±cÄ± Linet, Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¶rt kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte NiÅŸantaÅŸÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
NiÅŸantaÅŸÄ± City's'de yemek yedikten sonra arkadaÅŸlarÄ±yla lÃ¼ks maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Linet, "NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n tozunu atmaya geldik. Uzun zamandÄ±r bir araya gelemediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±mla buluÅŸup hasret giderdik" dedi.
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve dÃ¶rt arkadaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶renler "maskeli beÅŸler" demekten kendilerini alamadÄ±.Â