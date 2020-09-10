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10.09.2020 - 17:07 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Linet: NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n tozunu atmaya geldik

ÅžarkÄ±cÄ± Linet, Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¶rt kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte NiÅŸantaÅŸÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Linet: NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n tozunu atmaya geldik
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NiÅŸantaÅŸÄ± City's'de yemek yedikten sonra arkadaÅŸlarÄ±yla lÃ¼ks maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Linet, "NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n tozunu atmaya geldik. Uzun zamandÄ±r bir araya gelemediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±mla buluÅŸup hasret giderdik" dedi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve dÃ¶rt arkadaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶renler "maskeli beÅŸler" demekten kendilerini alamadÄ±.Â

Linet: NiÅŸantaÅŸÄ±nÄ±n tozunu atmaya geldik

Nusret Gökçe'den altÄ±n tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altÄ±n tozlu etten sonra altÄ±n tozlu cappuccino da üretmeye baÅŸladÄ±. Ünlü iÅŸletmeci, altÄ±n tozu katÄ±lmÄ±ÅŸ cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
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Cadde YazarlarÄ±

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