Londra'ya Türk damgası

Tülin Şahin ve Wilma Elles, Londra Moda Haftası’nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şahin, Yakup Biçer’in ‘Y Plus by.’ defilesinde üç aylık kızı Siena Leyla’yla podyumda yürüdü. Model, “Kızım dünyanın en genç süper modeli olarak defileye çıktı. Nasıl heyecanlandım anlatamam. Çok güzel bir anı oldu” diyerek, duygularını ifade etti.

Elles ise Emre Tamer’in ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ koleksiyonu için podyuma tahtla çıktı. İngiliz top model Chloe Jasmine’in de yer aldığı etkinlikte oyuncu, “Baş manken olmak beni mutlu etti. Özel bir konsept söz konusuydu. Dört erkeğin taşıması ise sürpriz oldu. Sanki rüyadaydım. Kendimi haremin sultanı, diğer yandan da Medusa gibi hissettim” dedi.