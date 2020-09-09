09.09.2020 - 09:06 | | EMRAH AKÇAAY
Lonut Radu: İstanbul muazzam bir şehir
İtalya'nın köklü takımlarından Genoa'da forma giyen kaleci Lonut Radu, önceki akşam eğlenmek için Kuruçeşme'de bir mekana geldi.
Mekanda işletmeci Murat Yurt'un misafiri olan Lonut Radu, kendisini gören futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.
Yemek çıkışı basın mensuplarına poz veren kaleci, Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: Türkiye'ye ilk kez geldim, çok beğendim. Bundan sonra İstanbul'a sık sık gelmek istiyorum, burası muazzam bir şehir.