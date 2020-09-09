Lonut Radu: İstanbul muazzam bir şehir

Mekanda işletmeci Murat Yurt'un misafiri olan Lonut Radu, kendisini gören futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Yemek çıkışı basın mensuplarına poz veren kaleci, Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: Türkiye'ye ilk kez geldim, çok beğendim. Bundan sonra İstanbul'a sık sık gelmek istiyorum, burası muazzam bir şehir.