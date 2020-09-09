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09.09.2020 - 09:06 | | EMRAH AKÇAAY

Lonut Radu: İstanbul muazzam bir şehir

İtalya'nın köklü takımlarından Genoa'da forma giyen kaleci Lonut Radu, önceki akşam eğlenmek için Kuruçeşme'de bir mekana geldi.

Lonut Radu: İstanbul muazzam bir şehir
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Mekanda işletmeci Murat Yurt'un misafiri olan Lonut Radu, kendisini gören futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Yemek çıkışı basın mensuplarına poz veren kaleci, Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: Türkiye'ye ilk kez geldim, çok beğendim. Bundan sonra İstanbul'a sık sık gelmek istiyorum, burası muazzam bir şehir. 

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