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08.11.2020 - 07:00 |

LÖSEV’den farkındalık çağrısı

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Her Çocuk Bir Kahraman” sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV, bu tarihlerde İstanbul’un önemli sembol yapıları kanser farkındalık rengi olan turuncu ile aydınlattı.

LÖSEV’den farkındalık çağrısı
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Her Çocuk Bir Kahraman” sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV, bu tarihlerde İstanbul’un önemli sembol yapıları kanser farkındalık rengi olan turuncu ile aydınlattı. Turuncuya bürünen sembol yapılar tam bir görsel şölen yarattı. Vakıftan şu açıklama yapıldı: “Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV olarak mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki asıl kahraman sizsiniz...”

 

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