19.05.2020 - 07:00 |
LÖSEV’e bağış istedi
Birce Akalay, ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ diyerek, takipçilerinden Ramazan bağışlarını LÖSEV’e yapmalarını istedi.
Birce Akalay, ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ diyerek, takipçilerinden Ramazan bağışlarını LÖSEV’e yapmalarını istedi. Sosyal medya hesaplarından video yayınlayan oyuncu, “Kanserli bir çocuğumuza ücretsiz eğitim ve tedavisinde katkıda bulunmak isterseniz, yardım yapabilirsiniz. ‘İnsanlık ölmesin, insanlar ölmesin’ diyorsak, önce çocuklar iyileşsin” dedi.