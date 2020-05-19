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HaberlerMagazin Haberleri LÖSEV’e bağış istedi
19.05.2020 - 07:00 |

LÖSEV’e bağış istedi

Birce Akalay, ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ diyerek, takipçilerinden Ramazan bağışlarını LÖSEV’e yapmalarını istedi.

LÖSEV’e bağış istedi
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Birce Akalay, ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ diyerek, takipçilerinden Ramazan bağışlarını LÖSEV’e yapmalarını istedi. Sosyal medya hesaplarından video yayınlayan oyuncu, “Kanserli bir çocuğumuza ücretsiz eğitim ve tedavisinde katkıda bulunmak isterseniz, yardım yapabilirsiniz. ‘İnsanlık ölmesin, insanlar ölmesin’ diyorsak, önce çocuklar iyileşsin” dedi.

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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