Lübnan’a ‘Can’ olacak

Sibel Can, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına telefonla katıldı. Sanatçı, Beyrut’ta

yaşanan patlama sonrası destek için, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların içinde bulunacağı bir yayına katılacağını duyurdu. Can, “Akustik bir performansla

Türkiye’yi temsil edeceğim” dedi.



