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20.08.2020 - 07:00 | | YELİZ ARAS ÇELİKEL

Lübnan’a ‘Can’ olacak

Sibel Can, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına telefonla katıldı.

Lübnan’a ‘Can’ olacak
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Sibel Can, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına telefonla katıldı. Sanatçı, Beyrut’ta
yaşanan patlama sonrası destek için, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların içinde bulunacağı bir yayına katılacağını duyurdu. Can, “Akustik bir performansla
Türkiye’yi temsil edeceğim” dedi.

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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