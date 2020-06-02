Lunaparka gidecek

Fulin, oyuncak ayısıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın konusu oldu. Karantina günlerinde evinden çıkmayan şarkıcı, “Son hafta sonu yasağı diye üzülüyoruz” notunu düştü. Takipçilerinden övgüler alan Fulin, sokağa çıktığında ilk gideceği yerin lunapark olduğunu belirtti.