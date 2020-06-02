02.06.2020 - 07:00 |
Lunaparka gidecek
Fulin, oyuncak ayısıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın konusu oldu.
Fulin, oyuncak ayısıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın konusu oldu. Karantina günlerinde evinden çıkmayan şarkıcı, “Son hafta sonu yasağı diye üzülüyoruz” notunu düştü. Takipçilerinden övgüler alan Fulin, sokağa çıktığında ilk gideceği yerin lunapark olduğunu belirtti.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.