25.07.2020 - 07:00 |
‘Lütufsuz Yaz’ çıktı
Göksel’in, ‘Lütufsuz Yaz’ single’ı Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluştu.
Şarkıcı, klip için bir süredir yaşadığı Fethiye’nin köylerinden Kayaköy ve İnlice’nin sakinleriyle kamera karşısına geçti. Göksel, “Video yerel halkın oynadığı bir Ege filmi tadında” şeklinde konuştu.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.