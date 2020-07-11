Mabel Matiz dört ay sonra sahnede

Mabel Matiz, "Şükür kavuşturana. Hep beraber büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu gece yaşadığımız sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşmak için bir araya geldik. Azıcık sırtınız sıvazlansın, azıcık gündelik hayatın tantanasından uzaklaşın istiyorum. Şarkılarımızı hep beraber söyleyelim. Beraber söylediğimizde şarkılar daha da şifalı oluyor" dedi.