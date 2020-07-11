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11.07.2020 - 15:53 |

Mabel Matiz dört ay sonra sahnede

Şarkıcı Mabel Matiz, 'Tik Tak’la Park Et Seyret' etkinlikleri kapsamında aylar sonra İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yenikapı’da sahne aldı.

Mabel Matiz dört ay sonra sahnede
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Mabel Matiz, "Şükür kavuşturana. Hep beraber büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu gece yaşadığımız sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşmak için bir araya geldik. Azıcık sırtınız sıvazlansın, azıcık gündelik hayatın tantanasından uzaklaşın istiyorum. Şarkılarımızı hep beraber söyleyelim. Beraber söylediğimizde şarkılar daha da şifalı oluyor" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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