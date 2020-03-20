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20.03.2020 - 12:18 |

'Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz'

Hande Erçel corona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmayan isimler arasında. Resme olan yeteneğiyle de tanınan Erçel, Instagram'dan ev halini paylaştı.

'Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz'

Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evden çıkmayanlardan. Oyuncu, birlikte yaşadıkları villadan Instagram paylaşımı yaptı. Resme olan yeteneğiyle bilinen Hande Erçel bu kez kumaş boyadı. Çalışma malzemelerini de yere serip ortalığı biraz dağıttığını söyledi. O anları sevgilisi Murat Dalkılıç görüntüledi.

'Madem evdeyiz...'
Hande Erçel paylaştığı bu karenin altına “Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz” yazdı. Murat Dalkılıç ise önceki akşam evlerinin salonundan Instagram aracılığıyla canlı konser verdi.

 

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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