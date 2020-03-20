Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evden çıkmayanlardan. Oyuncu, birlikte yaşadıkları villadan Instagram paylaşımı yaptı. Resme olan yeteneğiyle bilinen Hande Erçel bu kez kumaş boyadı. Çalışma malzemelerini de yere serip ortalığı biraz dağıttığını söyledi. O anları sevgilisi Murat Dalkılıç görüntüledi.

'Madem evdeyiz...'

Hande Erçel paylaştığı bu karenin altına “Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz” yazdı. Murat Dalkılıç ise önceki akşam evlerinin salonundan Instagram aracılığıyla canlı konser verdi.