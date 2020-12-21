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21.12.2020 - 14:30 |

Madonna yara izini sergiledi

Ayna karşısında çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın bacağındaki yara izi dikkat çekti.

Madonna yara izini sergiledi
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Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bikinisiyle ayna karşısına geçen dünyaca ünlü şarkıcı, sol bacağının üst kısmında iyileşmekte olan yara izini sergiledi.

62 yaşındaki sanatçı, üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" ve "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Madonna yara izini sergiledi

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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