Madonna yara izini sergiledi

Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bikinisiyle ayna karşısına geçen dünyaca ünlü şarkıcı, sol bacağının üst kısmında iyileşmekte olan yara izini sergiledi.

62 yaşındaki sanatçı, üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" ve "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.