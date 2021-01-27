Mahkeme takipsizlik verdi

Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restaurant’ın gürültü kirliliği yaptığını iddia ederek şikayetçi olacağını söyleyen Müjde Ar'a, dava açılmıştı.

BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restaurant’ın yetkilileri, yaptığı yazılı açıklamada sanatçıya dava açtıklarını belirterek, “Tüm yasal izinlerimizin tam olmasına rağmen bizleri uzun zamandır şahsen ve aracılarla rahatsız ediyor. Emekli sanatçımız, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçti” ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Ancak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı inceleyerek, kovuşturmanın gerek olmadığına karar verdi.