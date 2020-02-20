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20.02.2020 - 16:34 | | İHA

Mahkemeden Edis’i sevindiren karar

PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı’nın, şarkıcı Edis’e açtığı dava sonuçlandı.

Mahkemeden Edis’i sevindiren karar

PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis’e tazminat davası açmıştı. Dava 3 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme, karar duruşmasında anlaşma şartlarının sanatçı yönünden ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Kararla ilgili olarak açıklama yapan Edis'in avukatı Av. Elif Esra Kırımlı, “Bu karar aslında özellikle genç sanatçıları yakından ilgilendiren önemli bir emsal olabilecek karar” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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