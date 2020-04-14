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14.04.2020 - 12:17 |

Mahkemeden ‘Lambaya Püf De’ kararı

Merhum sanatçı Barış Manço’nun 'Lambaya Püf De' eseri Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından anonim olarak kayıtlara geçti. Müzikotek Şirketi ise 4 yıl önce eserin yayın hakkına sahip olduğunu belirterek, MSG’ye İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkemeden ‘Lambaya Püf De’ kararı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 'Lambaya Püf De' eserinin, 'Anadolu Kaşık Havası'yla birebir aynı olduğunu bu nedenle anonim sayıldığını söyleyerek, açılan davayı reddetti: Anonim eserler Türk toplumunun ortak kültürüdür ve herkesin ortak kullanımına açıktır. (Hürriyet)

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