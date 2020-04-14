Mahkemeden ‘Lambaya Püf De’ kararı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 'Lambaya Püf De' eserinin, 'Anadolu Kaşık Havası'yla birebir aynı olduğunu bu nedenle anonim sayıldığını söyleyerek, açılan davayı reddetti: Anonim eserler Türk toplumunun ortak kültürüdür ve herkesin ortak kullanımına açıktır. (Hürriyet)