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26.02.2020 - 12:42 |

Mahkemeden o fotoğraflara tedbiren yasak kararı

İş adamı Efe Önbilgin’in, 10 yaşındaki kızları Ayşe’nin bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Deniz Akkaya’ya “Kızımı reklam amaçlı kullanıyor” diyerek açtığı davada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkemeden o fotoğraflara tedbiren yasak kararı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Bir sonraki duruşmada Ayşe’nin uzman eşliğinde ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme, ayrıca küçük kıza ait görsellerin Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesabında kullanılmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi. (Hğrriyet)

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