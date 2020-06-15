Mahsun’dan Demet’e destek

İstanbul Yeditepe Konserleri’nde söylediği ‘Mihriban’ türküsüyle eleştirilerin hedefi olan Demet Akalın’a, Mahsun Kırmızıgül’den destek geldi. Twitter hesabından bir açıklama paylaşan sanatçı, “Bence iyi etmiş. Keşke herkes türkü söyleyebilse... Türküler geçmişle, gelecek arasındaki en önemli köprüdür” cümlelerine yer verdi.