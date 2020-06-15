MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mahsun’dan Demet’e destek
15.06.2020 - 07:00 |

Mahsun’dan Demet’e destek

İstanbul Yeditepe Konserleri’nde söylediği ‘Mihriban’ türküsüyle eleştirilerin hedefi olan Demet Akalın’a, Mahsun Kırmızıgül’den destek geldi.

Mahsun’dan Demet’e destek
ABONE OL

İstanbul Yeditepe Konserleri’nde söylediği ‘Mihriban’ türküsüyle eleştirilerin hedefi olan Demet Akalın’a, Mahsun Kırmızıgül’den destek geldi. Twitter hesabından bir açıklama paylaşan sanatçı, “Bence iyi etmiş. Keşke herkes türkü söyleyebilse... Türküler geçmişle, gelecek arasındaki en önemli köprüdür” cümlelerine yer verdi.

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukları sevindirdi

Çocukları sevindirdi

Mutfak çalışanlarına jest!

Mutfak çalışanlarına jest!

Çarmıklı’nın saray günü

Çarmıklı’nın saray günü

Mahsun’dan Demet’e destek

Mahsun’dan Demet’e destek

Sıradaki Haber